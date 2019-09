Stand: 24.09.2019 16:47 Uhr

Geschenk für Zweijährige? Zoll findet Schwarzbären

Ungewöhnlicher Fund für Zollbeamte in Wolfsburg: In einem Paket aus Kanada haben Beamte ein echtes Schwarzbärenfell samt Bärenkopf entdeckt. Die Sendung war als Geburtstagsgeschenk für ein zwei Jahre altes Kind deklariert. Das bereits am Freitag entdeckte Paket, das den Absenderangaben zufolge einen "Teddy" und eine "Decke" enthalten sollte, sei sichergestellt worden, teilte der Zoll am Dienstag mit.

Schwarzbären sind streng geschützt

Noch ist nicht entschieden, welche Folgen die von einem Ehepaar in Kanada aufgegebene Sendung für die Beteiligten hat. Denn: Schwarzbären sind durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen besonders geschützt. Der illegale Handel kann nach dem Bundesnaturschutzgesetz mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.

Keine "übliche betrügerische Geschenksendung"

Ob es soweit kommt, ist aber eher unwahrscheinlich, wie Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig NDR.de sagte. Denn: Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass es das Fell tatsächlich als Geschenk gedacht war. Der weitere Inhalt des Pakets unterscheidet sich deutlich von "üblichen betrügerischen Geschenksendungen", teilte der Zoll mit. Die Behörden machen das unter anderem an einer mit gemalten Herzchen versehenen Grußkarte fest, die an dem Paket klebte: "Happy Birthday" und "We love you" ist dort zu lesen.

Sprecher Löhde geht davon aus, dass die Absender sich gar nicht bewusst waren, dass Schwarzbären besonders geschützt sind - weil die Tiere in Kanada verhältnismäßig häufig vorkommen. Auch der Abholer des Pakets war sich der Situation laut Zoll nicht bewusst. Der "völlig gelassene" Vater des Geburtskinders habe erklärt, dass seine Tochter Bären gerne möge und die Bekannten aus Kanada ihr zum Geburtstag eine Freude machen wollte, teilte der Zoll mit.

