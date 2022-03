Stand: 25.03.2022 11:14 Uhr Gescheiterte Autodiebe werden auf geklauten Rädern erwischt

In Braunschweig hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die ein Auto aufgebrochen haben und schließlich mit gestohlenen Fahrrädern geflohen sind. Nach Angaben der Polizei vom Freitag war ein Anwohner in Dibbesdorf am Donnerstagmorgen von der Alarmanlage seines vor dem Haus geparkten Autos geweckt worden. Er habe noch zwei männliche Personen gesehen, die die Flucht ergriffen. Die unmittelbar informierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Kurz darauf entdeckten Beamte die beiden 21- und 22-jährigen Tatverdächtigen auf zwischenzeitlich entwendeten Fahrrädern. Sie nahmen die Beiden nach kurzer Flucht vorläufig fest. Die Polizei hat nun Verfahren wegen des versuchen Diebstahls aus einem Pkw und des Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.03.2022 | 15:00 Uhr