Geschafft: Zwei Blindgänger in Braunschweig entschärft Stand: 12.11.2023 16:17 Uhr In Braunschweig hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Sperrungen im Bereich rund um die Fundstelle sind aufgehoben.

Die Entschärfung hatte sich zuvor verzögert: Wie die Stadt am Nachmittag mitteilte, betraten mehrfach Menschen den gesperrten Bereich. Der Sprengmeister und sein Team mussten dann in ihrer Arbeit an den Sprengkörpern pausieren. "Befolgen Sie die Anweisungen der Ordnungskräfte", appellierte die Stadt in ihrem Liveticker. Schon die Evakuierung des Gebiets rund um die Fundstelle am Morgen hatte sich stark verzögert: Bis 9 Uhr sollten rund 5.000 Anwohnende den gesperrten Bereich verlassen haben, doch erst kurz vor 13 Uhr war das Evakuierungsgebiet geräumt. Bei den Blindgängern handelt es sich nach Angaben der Stadt um 250 Kilogramm schwere amerikanische Bomben mit Aufschlagzünder. Die Fundstelle liegt südlich des Bürgerparks.

Diese Zugstrecken sind betroffen

Einige Linien der Stadtbahnen und Busse konnten nur eingeschränkt fahren. Die Bombenräumung brachte auch Einschränkungen im Zugverkehr mit sich, da der Hauptbahnhof unmittelbar am Sperrgebiet liegt. Mehrere Zugverbindungen wurden durch Busse ersetzt. Im Fernverkehr wurden die Züge laut Bahn umgeleitet, wodurch die Halte in Hildesheim, Peine, Braunschweig und Helmstedt entfielen. Der regionale Zugverkehr über die Ostseite des Hauptbahnhofs war laut Bahn nicht betroffen. Reisende waren aufgerufen, sich im Internet über ihre Verbindung zu informieren sowie Aushänge und Durchsagen zu beachten.

