Geschäftsführer für Klinikum Peine wird benannt

Stadt und Landkreis Peine wollen am Montagabend den künftigen Geschäftsführer des Klinikums benennen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Seine Aufgabe wird es sein, das insolvente Krankenhaus wieder auf Kurs zu bringen. Zurzeit wird das Klinikum Peine noch von der AKH-Gruppe aus Celle geführt. Zum 1. Oktober geht es dann zurück an die Kommunen. Stadt und Landkreis hatten den Rückkauf beschlossen, nachdem AKH für das angeschlagene Krankenhaus Insolvenz angemeldet hatte. Am vergangenen Freitag hatte der Gläubigerausschuss der Übernahme zugestimmt. Der neue Geschäftsführer oder die neue Geschäftsführerin soll am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Für die Suche hatten die Kommunen eigens ein Recruiting-Unternehmen beauftragt. Solche Unternehmen sind darauf spezialisiert, geeignete Kandidaten für offene Stellen zu finden.

