Stand: 10.02.2022 15:14 Uhr Gericht verurteilt Ex-Ditib-Vorsitz wegen Volksverhetzung

Er soll Juden und Armenier in sozialen Netzwerken beleidigt und Straftaten gebilligt haben: Deshalb hat das Amtsgericht Göttingen den ehemaligen Vorsitzenden der Göttinger Ditib-Moscheegemeinde, Mustafa Keskin, verurteilt. Die Freiheitsstrafe von zehn Monaten setzte die Richterin zur Bewährung aus. Außerdem muss der ehemalige Vorsitzende der größten Moscheegemeinde Göttingens insgesamt 1.200 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Keskin war 2021 als Vorsitzender des deutsch-islamischen Moscheeverbandes (DITIB) in Göttingen zurückgetreten, als die Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2022 | 15:00 Uhr