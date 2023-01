Gericht verhandelt Klimaschutz-Klage von Greenpeace gegen VW Stand: 10.01.2023 07:36 Uhr Heute verhandelt das Landgericht Braunschweig einen Klimaschutz-Prozess gegen den Autobauer Volkswagen aus Wolfsburg. Die Kläger fordern ein schnelleres Ende des Verbrennermotors bis spätestens 2030.

Sie wollen den Konzern zudem dazu verpflichten, den CO2-Ausstoß 2030 um 65 Prozent gegenüber 2018 zu verringern. Die Greenpeace-Geschäftsführer Roland Hipp und Martin Kaiser sowie die "Fridays for Future"-Aktivistin Clara Mayer stützen sich mit ihrer Klage auf das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021 mit der Begründung, "in ihrem Eigentum, ihrer Gesundheit und ihrem Recht auf Erhalt treibhausgasbezogener Freiheit verletzt zu sein".

Volkswagen will Abweisung der Klage beantragen

Volkswagen sieht keine zivilrechtliche Grundlage für die Klage. Die Klage sei unbegründet, sagte Janett Fahrenholz, Leiterin des Ressorts Regulierungsrecht. "Wir werden in Braunschweig ihre Abweisung beantragen." Der Konzern sieht sich als Vorreiter der E-Mobilität und verwies darauf, bis 2026 mehr als 52 Milliarden Euro investieren zu wollen.

Landwirt klagt in NRW

In einem weiteren Verfahren hatte im vergangenen Jahr ein Landwirt vor dem Landgericht Detmold (Kreis Lippe) in NRW geklagt. Auch er will durchsetzen, dass VW den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren bis 2030 einstellt. Im Februar soll es eine weitere mündliche Verhandlung geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.01.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Luftverschmutzung Klimaschutz VW Umweltschutz