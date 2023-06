Stand: 16.06.2023 09:18 Uhr Gericht: Polizei-Einsatz gegen Klima-Aktivisten war illegal

Ein umstrittener Polizeieinsatz, bei dem in Wolfsburg Demonstranten eingekesselt worden waren, war rechtswidrig. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg (OVG) entschieden, berichtet die "Braunschweiger Zeitung". Geklagt hatten Klima-Aktivisten, die vor drei Jahren am Rande eines Gerichtsprozesses anderer Umweltschützer von der Polizei eingekesselt und so an ihrer Demonstration gehindert wurden. Dies sei rechtswidrig gewesen, urteilte das OVG. Das Gericht sah den Protest durch das Versammlungsrecht gedeckt. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hatte zuvor noch der Polizei recht gegeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.06.2023 | 07:30 Uhr