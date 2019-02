Stand: 04.02.2019 14:57 Uhr

Gericht: Gehörloser Junge muss kein Implantat tragen

Ein Elternpaar aus Goslar muss seinem gehörlosen Kind keine Hörprothese implantieren lassen. Das hat das Familiengericht in Goslar in einem nicht öffentlichen Verfahren nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen entschieden. Das gehörlose Paar hatte die Empfehlung des Städtischen Klinikums Braunschweig abgelehnt, seinem mittlerweile drei Jahre alten Sohn ein sogenanntes Cochlea-Implantat einsetzen zu lassen. Weil die Klinik in dieser Entscheidung das Wohl des Kindes gefährdet sah, informierte sie das Jugendamt Goslar. Das wiederum schaltete das Familiengericht ein. Nach einem langen juristischen Streit haben die Richter jetzt geurteilt, dass das körperliche, geistige und seelische Wohl des Kindes nicht in Gefahr sei.

Eltern können Kind beim Sprechen nicht unterstützen

Das Familiengericht beruft sich in seinem Urteil auf das Grundgesetz, wonach Eltern darüber entscheiden dürfen, wie ihr Kind gefördert wird - sofern es dadurch nicht schwerwiegend benachteiligt wird. Die Frage nach den Risiken einer Operation ließen die Richter dabei außen vor. Vielmehr könne die Implantation nicht zum gewünschten Erfolg führen, weil die gehörlosen Eltern nicht mit dem Kind das Sprechen üben könnten. Eine gezielte Sprach-Therapie nach der Operation sei wiederum schwierig durchzuführen, weil die Eltern diese ablehnten. Dadurch könne der Junge in einen Loyalitätskonflikt geraten und emotional belastet werden, urteilten die Richter. Die Eltern betonten stets, das Beste für ihr Kind zu wollen und argumentierten, dass die Gebärdensprache eine vollwertige Sprache sei.

