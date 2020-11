Stand: 14.11.2020 15:33 Uhr Gerhard Schröder spricht bei VW Betriebsrats-Jubiläum

Zum 75-jährigen Bestehen des Betriebsrates von Volkswagen soll Altkanzler Gerhard Schröder als Ehrengast eine Festrede halten. Der Festakt wird zum Jubiläum am 27. November digital abgehalten. "Betriebsratsarbeit bei VW beeinflusst unternehmerische Entscheidungen aktiv und treibt immer wieder eigene, innovative Lösungen voran", sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh. Auch der heute 76 Jahre alte Schröder habe die Arbeit des Volkswagen-Konzerns als Ministerpräsident in Niedersachsen eng begleitet, hieß es in einer Mitteilung der Mitarbeitervertretung.

