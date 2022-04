Geplante Leihmutterschaft: Kantor und Kirche vor Gericht Stand: 26.04.2022 09:01 Uhr In Braunschweig treffen sich heute Domkantor Münden und Vertreter der evangelischen Landeskirche vor Gericht. Münden wurde fristlos entlassen, weil eine Leihmutter ein Kind von ihm austragen sollte.

Der Braunschweiger Domkantor Gerd-Peter Münden wollte mit seinem kolumbianischen Ehemann über je eine Leihmutter in Kolumbien zwei Kinder bekommen. Die evangelische Landeskirche Braunschweig hatte den 55-Jährigen daraufhin fristlos entlassen, Münden klagte dagegen. Heute sehen sich der Kirchenmusiker und sein bisheriger Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht wieder. Eine Entscheidung sei noch nicht zu erwarten, hieß es vom Gericht.

Domkantor: Leihmütter handeln uneigennützig

Bei dem Gütetermin am Nachmittag gehe es zunächst darum auszuloten, ob eine Einigung überhaupt möglich erscheint. Die Landeskirche begründete ihren Schritt mit der Aussage, dass jedem Anschein entgegenzuwirken sei, "dass Frauen und Kinder zu Waren degradiert und in ihrer Menschenwürde beschädigt werden". Der entlassene Domkantor hingegen betont, die Leihmütter in Kolumbien hätten die Kinder austragen wollen, um ihm und seinem Mann den Kinderwunsch zu erfüllen.

Domkantor seit dem Jahr 1999

Münden war 23 Jahre lang Domkantor und führte mit der Braunschweiger Domsingschule die größte Einrichtung für evangelische Kirchenmusik in Deutschland. 2009 hatte er das landesweite Grundschul-Projekt "Klasse, wir singen" initiiert, bei der er mit Liederfesten in großen Hallen Kinder für das Singen begeisterte.

