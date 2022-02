Genug vom Süden: Storch "Fridolin" zurück in Leiferde Stand: 09.02.2022 13:54 Uhr Bei typisch niedersächsischem Wetter ist Storch "Fridolin" aus seinem Winterquartier zurückgekehrt. Selbstverständlich auf seinen Stammplatz: den Schornstein des NABU-Artenschutzzentrums in Leiferde.

Der Himmel sei grau gewesen und der Wind in Böen gekommen, heißt es vom Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen. Und mit eben jenem Wind ließ sich "Fridolin" am Dienstagnachmittag zurück nach Leiferde im Landkreis Gifhorn wehen. Zehn Tage früher als im Vorjahr - aber dennoch nicht unbemerkt von Storchenbetreuer Hans-Jürgen Behrmann. Der sei gerade auf Tour gewesen, um zu schauen, ob schon Weißstörche ankommen, und habe sie gleich angerufen, erzählt Artenschutzzentrums-Leiterin Bärbel Rogoschik: "Ich war sehr erleichtert, da 'Fridolin' nicht mehr der Jüngste ist, und habe mich riesig gefreut."

VIDEO: Storch "Fridolin" ist zurück in Leiferde (19.02.2021) (1 Min)

Vorbereitungen für Brutsaison laufen

Storch "Fridolin" ist seit gut 15 Jahren Stammgast in Leiferde - mit wechselnden Partnerinnen. Während in den vergangenen drei Jahren Störchin "Mai" an seiner Seite Frösche fing und brütete, ist "Fridolin" derzeit solo unterwegs. Er schleppe aber bereits neues Nistmaterial ins Nest, um die Brutsaison vorzubereiten, sagt Rogoschik. Umso besser, dass im Moment ordentlich Schnittgut von Bäumen und Sträuchern auf dem Gelände liege. Andere Vögel sind dagegen gerade Fehlanzeige. Wegen der Geflügelpest stehen laut Rogoschik alle Außengehege leer; daher sei das Außengelände derzeit auch für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Die können "Fridolin" aber jederzeit online begrüßen - und ihm per Webcam beim Nestbauen über die Storchenschulter schauen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.02.2022 | 13:30 Uhr