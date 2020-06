Stand: 18.06.2020 19:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nach Anschlag

Nach dem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Einbeck (Landkreis Northeim) hat die Generalstaatsanwaltschaft Celle die Ermittlungen übernommen. Die Zentralstelle für Terrorismusbekämpfung leitet nun die Untersuchung, wie ein Sprecher der Behörde am Donnerstag mitteilte. Zwei der drei mutmaßlichen Täter, darunter ein 26-jähriger polizeibekannter Rechtsextremist, kamen wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Gegen die Beschuldigten wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung, des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigung ermittelt.

Videos 01:51 Hallo Niedersachsen Nach Anschlag: Zwei Rechtsextremisten gefasst Hallo Niedersachsen Nach einem Sprengstoffanschlag in Einbeck wurden zwei Tatverdächtige aus der rechtsextremen Szene gefasst. Der Anschlag galt einer 41-jährigen Frau, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert. Video (01:51 min)

Ermittler vermuten politische Motivation

Die Verdächtigen sollen am 10. Juni den Briefkasten am Haus einer 41-Jährigen gesprengt haben. Die Frau hatte sich für die Flüchtlingshilfe und gegen rechtsradikale Aktivitäten im Raum Einbeck eingesetzt. Dieser Umstand deute nach Ansicht der Ermittler auf eine politische Motivation hin, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft mit. Die kriminaltechnischen Untersuchungen der Reste des Sprengkörpers hätten zudem ergeben, dass die verwendete Substanz dem Sprengstoffgesetz unterliegt.

Weitere Informationen Einbeck: Ermittler finden keinen Sprengstoff Nach dem Anschlag auf das Haus einer 41-Jährigen in Einbeck sind zwei tatverdächtige Rechtsextremisten wieder auf freiem Fuß. Bei einer Durchsuchung wurde kein Sprengstoff entdeckt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.06.2020 | 06:30 Uhr