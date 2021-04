Stand: 09.04.2021 11:36 Uhr Geldautomaten-Sprenger zu neun Jahren Haft verurteilt

Zwei Geldautomaten-Sprenger müssen für mehrere Jahre in Haft. Das Landgericht Braunschweig verurteilte die beiden 32 und 27 Jahre alten Angeklagten zu jeweils neun Jahren Haft. Die Männer hatten zwischen November 2018 und März 2020 insgesamt 16 Geldautomaten in mehreren Bundesländern gesprengt - unter anderem in Braunschweig, Goslar, Gifhorn und Wolfenbüttel - und dabei mehr als eine Million Euro erbeutet. Im Prozess räumte das Duo die Taten ein. Die Geständnisse bezeichnete die Richterin in ihrer Urteilsbegründung als glaubhaft. Allerdings haben beide Täter mehrere Vorstrafen und gingen bei den Sprengungen "gut vorbereitet und professionell" vor. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.04.2021 | 13:30 Uhr