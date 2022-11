Stand: 10.11.2022 08:14 Uhr Geldautomat in Salzgitter gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag ist in Salzgitter-Lebenstedt ein Bankautomat gesprengt worden. Ob Geld entwendet und wie genau der Automat gesprengt wurde, sei derzeit noch unklar, erklärte die Polizei am Morgen. Durch die Sprengung ist am Gebäude der Bankfiliale ein erheblicher Sachschaden entstanden, die Glasfront ist zersplittert. Gefahndet wird nach einem dunklen Auto, welches am Tatort gesichtet wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

