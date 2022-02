Stand: 23.02.2022 11:40 Uhr Geldautomat in Ilsede gesprengt: Fahndung per Hubschrauber

In der Gemeinde Ilsede im Landkreis Peine haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei war die Explosion so heftig, dass die Bankfiliale erheblich beschädigt wurde. Auch vor dem Gebäude sei ein Trümmerfeld entstanden, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte waren von einem Zeugen gerufen worden, laut Sprecher waren mindestens drei Personen an der Tat beteiligt. Mit fast zwanzig Streifenwagen und einem Hubschrauber sei nach den Tätern gesucht worden - bisher ohne Erfolg. Laut Polizei entstand ein Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe. Ob und in welchem Wert die Täter Diebesgut erbeutet haben, gaben die Ermittler nicht bekannt. In den vergangenen Monaten wurden in Niedersachsen immer wieder Geldautomaten gesprengt - unter anderem im nur wenige Kilometer vom aktuellen Tatort entfernten Edemissen.

VIDEO: Hoher Schaden nach Geldautomatensprengung (1 Min)

