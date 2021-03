Stand: 11.03.2021 12:03 Uhr Geldautomat in Göttingen gesprengt

Zwei laute Knall-Geräusche haben in der Nacht Anwohner im Göttinger Stadtteil Geismar aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter hatten laut NDR 1 Niedersachsen einen Geldautomaten in einem kleinen, freistehenden Häuschen gesprengt. Der Polizei zufolge flogen die Trümmerteile meterweit durch die Luft, verletzt wurde niemand. Zeugen sahen danach zwei dunkel gekleidete Personen, die mit einem Auto geflüchtet sein sollen. Anfang Februar war in Bovenden ein Geldautomat gesprengt worden. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.03.2021 | 09:30 Uhr