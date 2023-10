Stand: 04.10.2023 16:25 Uhr Geldautomat gesprengt - Zusammenhang mit Kennzeichen-Klau?

Nachdem in Hardegsen im Landkreis Northeim unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten gesprengt haben, vermutet die Polizei einen Zusammenhang mit dem Diebstahl von Autokennzeichen. Demnach sind die Kennzeichen aus dem Holzmindener Zulassungsgebiet (HOL-) zwischen dem 29.09.2023 und 03.10.2023 in der Straße Hafendamm in Holzminden von einem VW Passat entwendet worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05531) 95 80 zu melden.

Bankfiliale erheblich beschädigt

Bei der Sprengung des Automaten sei am Gebäude der Bankfiliale ein erheblicher Schaden entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Die Sprengung war gegen 3.20 Uhr sowohl über die Feuerwehr-Leitstelle als auch von mehreren Zeugen gemeldet worden. Die sagten der Polizei, dass sie nach der Sprengung zwei Personen an dem Gebäude beobachtet hätten. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend vermutlich mit einem dunklen Audi. Ihnen gelang trotz sofort eingeleiteter Fahndung die Flucht. Die Höhe der erbeuteten Summe war zunächst unklar.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

