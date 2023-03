Stand: 31.03.2023 14:43 Uhr Geklaute Kaninchen aus Göttingen sind wieder da

Die beiden gestohlenen Kaninchen aus Göttingen sind zurück bei ihren Besitzern. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Am Mittwochabend waren die beiden Löwenkopfzwergkaninchen "Timi" und "Rocky" spurlos verschwunden. Ein drittes Kaninchen wurde im Gehege zurückgelassen. Die Eigentümerin stellte Strafanzeige und setzte einen Finderlohn in Höhe von 200 Euro aus. Laut Polizei meldete sich am späten Donnerstagabend eine Frau telefonisch bei den Eigentümern und gab an, die Tiere gefunden zu haben. Sie übergab die Tiere auf einem Spielplatz und erhielt den Finderlohn. Den Kaninchen gehe es gut, allerdings bräuchten sie nun "ganz besondere Fürsorge, viele zärtliche Streicheleinheiten und auch eine extra Portion zarte Möhrchen". Die Polizei geht von einem vorsätzlichen Diebstahl aus und ermittelt weiter. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.03.2023 | 19:30 Uhr