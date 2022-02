Stand: 16.02.2022 11:05 Uhr Gegenstand von Brücke geworfen? Polizei leitet Verfahren ein

Vermutlich Jugendliche haben am Montagmittag in Schöningen (Landkreis Helmstedt) ein Fahrzeug mit einem Gegenstand beworfen. Der 61-Jährige Fahrer des Sprinters meldete sich bei der Polizei. Er hatte die Gruppe auf einer Fußgängerbrücke über der Fahrbahn bemerkt und dann einen lauten Knall auf seinem Wagen gehört. Verletzt wurde niemand. Auch an dem Fahrzeug entstand laut Polizei kein Schaden. Sie leitete dennoch ein Verfahren ein und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich zu melden, unter der Telefonnummer (05352) 951 050.

