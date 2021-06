Stand: 23.06.2021 12:58 Uhr Gegen zu wenig Sauerstoff - Wolfsburg belüftet Teiche

Wie bereits in den vergangenen Jahren haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) im Mühlenteich in Kreuzheide, im Neuen Teich und im Detmeroder Teich Teichbelüfter eingesetzt. Damit sollen die Gewässer vor Sauerstoffmangel bewahrt werden. Die stark steigenden Temperaturen in der vergangenen Woche und die kontinuierliche Überprüfung der Wasserqualität haben den Ausschlag gegeben. "Die kontinuierliche Messung der Wasserqualität, die stellvertretend an drei Teichen der Stadt Wolfsburg durchgeführt wird, ermöglicht es uns, schnell zu reagieren", erklärt Adrian Rohne, zuständiger Ingenieur der WEB. "Die hohen Temperaturen stressen die Gewässer momentan sehr. Besonders in den frühen Morgenstunden kann es zu schädlichem Sauerstoffmangel kommen, der zu einem Absterben aller Organismen im Wasser führt." Mit verschiedenen Projekten versucht die WEB sich dem entgegenzustellen, unter anderem mit dem Setzen von Wasserpflanzen, um den Sauerstoffgehalt besser regulieren zu können.

