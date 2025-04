Stand: 16.04.2025 12:25 Uhr Geflüchtete aus Afghanistan werden in Friedland erwartet

Im Grenzdurchgangslager Friedland (Landkreis Göttingen) werden am Mittwochnachmittag Geflüchtete aus Afghanistan erwartet. Das hat die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen bestätigt. Ein Bus bringe die Geflüchteten vom Leipziger Flughafen, wo die Maschine aus Pakistan lande, nach Südniedersachsen. 14 Tage sollen die Afghaninnen und Afghanen in Friedland bleiben und dann auf Kommunen verteilt werden. Union und SPD wollen künftig das Aufnahmeprogramm stoppen, deshalb kritisiert die CDU den Flug. Die geschäftsführende Bundesregierung hält an den Flügen fest. Für rund 2.600 Menschen aus Afghanistan besteht laut des Auswärtigen Amtes noch die Zusage, dass sie in Deutschland aufgenommen werden. Wann sei unklar. Das Bundesinnenministerium teilte dem NDR mit, grundsätzlich keine Flüge anzukündigen.

