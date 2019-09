Stand: 24.09.2019 15:17 Uhr

Unfall mit Salpetersäure: A2 weiter gesperrt

Ein schwerer Unfall sorgt weiterhin für massive Probleme auf der A2 zwischen Peine und Braunschweig-Watenbüttel. Seit dem Morgen ist die Autobahn voll gesperrt. Vier Lastwagen waren der Polizei zufolge an dem Unfall beteiligt, darunter ein Gefahrgut-Transporter, aus dem Salpetersäure austrat. Ein Gefahr für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden. Das bestätigte Polizeisprecher Stefan Weinmeister NDR 1 Niedersachsen. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, sei nach wie vor völlig unklar. Mehr zur aktuellen Verkehrslage finden Sie in unseren Verkehrsmeldungen.

Bisher noch kein Fahrstreifen frei

Die Lastwagen an der Unfallstelle sind ineinander verkeilt und müssen noch geborgen werden. Ein Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt, er und ein weiterer Fahrer sind schwer verletzt. Ein Lkw geriet zudem in Brand und musste gelöscht werden. Wann zumindest ein Fahrstreifen Richtung Berlin wieder freigegeben werden kann, ist noch völlig unklar. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. Auch wann der Verkehr nach Hannover wieder fahren kann, steht noch nicht fest.

Gefahrgut-Lkw verunglückt auf der A2 bei Peine 24.09.2019 13:15 Uhr Am Dienstag ist es auf der A2 zwischen Peine und Braunschweig zu einem Unfall mit vier Lkw gekommen. Aus einem Gefahrgut-Transporter trat gefährliche Salpetersäure aus.







Nur geringe Säure-Konzentration in der Luft

Am Vormittag hatte die Polizei zunächst vorsorglich gewarnt. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrer in der Nähe des Unfalls, sollten ebenfalls die Fenster schließen und Klimaanlagen ausschalten. Die Warnung sei inzwischen aber abgehoben. Bei der ausgetretenen Salpetersäure handelt es sich um eine farblose, stark riechende und stark ätzende Flüssigkeit. Die Konzentration in der Luft sei aber sehr gering gewesen, betonte der Polizeisprecher. Die giftigen Dämpfe können Schleimhäute reizen und Husten und Halsschmerzen verursachen. Bei Hautkontakt können schwer heilende Wunden entstehen. Mit anderen Stoffen kann Salpetersäure zudem heftige Reaktionen auslösen.

Karte: Vollsperrung nach Säure-Unfall

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2019 | 17:00 Uhr