Stand: 19.02.2025 18:13 Uhr Gefälschte Überweisungen: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Die Polizei Wolfsburg warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit angeblichen Echtzeitüberweisungen. Seit Beginn des Jahres kam es in Braunschweig und Wolfsburg zu acht Betrugsfällen, teilte die Polizei mit. Demnach handelt es sich bei den Tätern um junge, gepflegt aussehende Personen, die Passanten in der Nähe von Banken oder Geldautomaten ansprechen. Mit akzentfreiem Englisch geben sie vor, keinen Zugriff auf ihr Konto zu haben. Dann bieten sie den Ermittlern zufolge an Geld zu überweisen und im Gegenzug Bargeld entgegen zu nehmen. Dazu zeigen sie auf ihrem Handy etwas vor das die angebliche Überweisung bestätigen soll. Im Nachgang habe sich jedoch herausgestellt, dass keine Überweisung von einem englischen Konto erfolgt sei. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um eine Gruppe von Tätern handelt, die unter anderem mit einem Auto aus Großbritannien unterwegs ist. Insgesamt haben sie den Angaben zufolge bisher 5.100 Euro erbeutet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.02.2025 | 15:00 Uhr