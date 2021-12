Stand: 01.12.2021 08:49 Uhr Gefälschte Corona-Testnachweise im Landkreis Peine

Die 3G-Regelung am Arbeitsplatz ruft offenbar Fälscher auf den Plan. Dabei geht es nicht um Impfpässe, sondern um Corona-Testnachweise. Im Landkreis Peine sind vermehrt falsche Nachweise aufgetaucht. "Mittlerweile liegen uns mehrere solcher Bescheinigungen vor, die beispielsweise morgens in Hamburg oder Berlin ausgestellt wurden und eine Stunde später in Peine zur Kontrolle vorgelegt worden sind", sagte ein Kreissprecher. Wenn angeblich am Morgen um 6 Uhr in Berlin ein Test gemacht wurde, könne der Arbeitnehmer unmöglich um 7 Uhr in Peine am Arbeitsplatz erschienen sein, so der Sprecher. Die Testbescheinigungen wurden demnach im Internet heruntergeladen. Diejenigen, die die Zertifikate überprüfen müssen, sollten sich die Belege ganz genau ansehen, mahnt der Landkreis.

