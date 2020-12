Stand: 18.12.2020 13:22 Uhr Gefälschte Atteste zur Maskenbefreiung: Polizei warnt

Wer ein falsches Attest benutzt, um sich von der Maskenpflicht zu befreien, macht sich strafbar. Darauf weist Uwe Lührig hin, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, wie NDR 1 Niedersachen berichtet. Bei Corona-Kontrollen in der Stadt waren Polizisten vereinzelt auf falsche Atteste gestoßen. Wie Lührig betont, macht sich auch strafbar, wer ein solches Attest ausstellt. Im Bereich der Polizeidirektion hatte es allein im November fast 5.300 Kontrollen gegeben, um mögliche Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen festzustellen. In mehr als 1.200 Fällen wurden Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet, in sieben weiteren Fällen Strafverfahren.

