Stand: 19.07.2022 14:20 Uhr Gefährliche Körperverletzung im Linienbus in Wendeburg

Am Montagabend soll es in Wendeburg (Landkreis Peine) in einem Linienbus zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei soll ein 18-jähriger Tatverdächtiger einer 38-jährigen Frau mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau habe dadurch eine Platzwunde erlitten. Der mutmaßliche Täter sei zunächst geflüchtet. Später konnte er jedoch ermittelt und angetroffen werden. Auch die Waffe konnte gefunden und sichergestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,5 Promille. Im Anschluss veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei leitete gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Bisher ist unklar, wieso es zu der Eskalation kam.

