Gedenkstätten-Stiftung verurteilt Anschlag auf Gedenktafel

Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten hat am Montag einen Brandanschlag auf eine Gedenktafel an der Gedenkstätte Braunschweig-Buchhorst scharf verurteilt. Die Tafel war bei dem Feuer in der vergangenen Woche schwer beschädigt worden. Man wolle an dem Zeitplan für die Einweihung trotz des Anschlags festhalten. An dem Termin am 15. Dezember werden unter anderem die Geschäftsführerin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Elke Gryglewski, und der Direktor der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, Tobias Henkel, sprechen. Während des Nationalsozialismus wurden im nördlichsten der erhaltenen Kugelfänge des Schießstandes mindestens 25 Soldaten und Zivilisten erschossen. Sie waren von der Militärjustiz oder dem Volksgerichtshof als Deserteure oder Widerstandskämpfer zum Tode verurteilt worden. Die Stele steht seit dem 15. November an dieser Stelle.

