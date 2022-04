Stand: 07.04.2022 14:42 Uhr Gedenkfeier für die Befreiung des Moringer Jugend-KZ

Die KZ-Gedenkstätte Moringen, die Lagergemeinschaft KZ Moringen und die evangelische Kirchengemeinde Leine-Weper erinnern am kommenden Sonnabend gemeinsam an die Befreiung des Moringer Jugendkonzentrationslagers vor 77 Jahren. Am 9. April 1945 hatten US-Truppen das Lager im Landkreis Northeim erreicht. Geplant sind eine Andacht in der örtlichen Liebfrauenkirche und eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung vor der ehemaligen KZ-Kommandantur, wie Gedenkstättenleiter Dietmar Sedlaczek am Donnerstag mitteilte. Anschließend können die Teilnehmer am Gräberfeld des Jugend-KZ auf dem Moringer Friedhof der verstorbenen Jugendlichen gedenken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.04.2022 | 06:30 Uhr