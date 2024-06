Stand: 26.06.2024 16:28 Uhr Geburtshilfe Herzberg: Tausende unterschreiben Petition für Erhalt

Eine Online-Petition für den Erhalt der Geburtshilfe in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) haben bislang mehr als 3.600 Menschen unterschrieben. In der vergangenen Woche hatte der Klinik-Konzern Helios angekündigt, seine Geburtshilfe und die Gynäkologie im Herzberger Krankenhaus Ende September zu schließen. Ein werdender Vater hatte dann die Online-Petition gestartet. Er will, dass sein drittes Kind in Herzberg auf die Welt kommt. Es sei unzumutbar, dass werdende Eltern rund eine Dreiviertelstunde bis zur nächsten Geburtsklinik fahren müssen. In mehr als 1.600 Kommentaren wird Helios aufgefordert, die Geburtshilfe nicht zu schließen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.06.2024 | 08:30 Uhr