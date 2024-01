Stand: 08.01.2024 17:46 Uhr Gebäude mit Hakenkreuzen beschmiert: Polizei fasst Verdächtigen

Nach den Hakenkreuz-Schmierereien in der Duderstädter Innenstadt (Landkreis Göttingen) hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen gefasst. Der Mann ist den Angaben der Polizei zufolge mutmaßlich psychisch krank und kommt aus dem Raum Duderstadt. Als Beamte am Sonntag bei ihm zu Hause eintrafen, um ihn zu überprüfen, wurden sie demnach von dem Mann angegriffen und mit Gegenständen beworfen. Ein Polizist sei dabei leicht verletzt worden. Der Mann wurde laut Polizei aufgrund seines Verhaltens auf richterliche Anordnung in eine psychiatrische Fachklinik eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. In der Nacht zu Samstag waren in Duderstadt Schaufenster und Fassaden in der Innenstadt mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Die Einsatzkräfte registrierten an mehr als 20 Tatorten auch Abkürzungen sowie teils wirre und zusammenhanglose Sätze, hieß es. Betroffen waren unter anderem öffentliche Gebäude sowie Geschäfte, Apotheken und Gaststätten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.01.2024 | 15:00 Uhr