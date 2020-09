Stand: 29.09.2020 19:28 Uhr Gasexplosion: Mann schwer verletzt unter Trümmern gefunden

Bei der Explosion einer Propangasflasche am Dienstag in einem Anbau eines Ferienhauses am Tankumsee in Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) ist ein Mann schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Polizeiangaben erlitt der 49-Jährige Verbrennungen zweiten Grades. Anwohner hatten am späten Nachmittag einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte informiert. Die alarmierten Beamte entdeckten ihn unter den Trümmern, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der schuppenartige Anbau und das Wohnhaus wurden durch die Wucht der Explosion zerstört. Drei benachbarte Häuser wurden beschädigt, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.09.2020 | 06:30 Uhr