Stand: 28.04.2022 12:57 Uhr Gandersheim: Unbekannte legen Feuer in ehemaliger Kurklinik

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Brand in einer ehemaligen Kurklinik in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) gelegt. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und zündeten Papier an. Wie die Polizei mitteilte, habe das Feuer nicht genug Nahrung bekommen und sei daraufhin erloschen. Der Rauch aktivierte allerdings die Brandmeldeanlage und alarmierte gegen 7.30 Uhr die Einsatzkräfte. Als diese an der ehemaligen Klinik eintrafen, war das Feuer erloschen. Gegen 2.30 Uhr waren Beamte aufgrund eines optischen Alarms zu dem Gelände gefahren, hatten aber keinen Brand feststellen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.04.2022 | 13:30 Uhr