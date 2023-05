Stand: 16.05.2023 13:03 Uhr Galeria Karstadt Kaufhof in Braunschweig: Weiterer Jobabbau droht

Am Galeria-Standort in Braunschweig sollen laut Betriebsrat weitere Stellen gestrichen werden. Entsprechende Gespräche zwischen Konzern und Betriebsrat seien in dieser Woche geplant, bestätigte Betriebsratschef Stefan Nagelschmidt dem NDR in Niedersachsen. Wie vielen der knapp 190 Beschäftigten gekündigt werden soll, sei noch unklar. Fest stehe aber schon, dass es betriebsbedingte Kündigungen geben werde - mit Frist zu Ende August. Treffen soll es wohl Beschäftigte auf der Verkaufsfläche und an den Kassen. Mitarbeitende im Galeria-Restaurant haben ihre Kündigung bereits erhalten. Der Galeria-Standort in Braunschweig stand zunächst auf der Streichliste des Konzerns. Vor knapp drei Wochen folgte dann die Kehrtwende - Vermieter und Konzern einigten sich darauf, dass das Kaufhaus bestehen bleibt.

