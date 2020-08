Stand: 17.08.2020 21:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gänseliesel-Promotionszug nicht unfallversichert

Die traditionelle Verabschiedung von Doktoranden am Gänseliesel-Brunnen in Göttingen zählt nicht als Betriebsfeier. Das hat das Landessozialgericht entschieden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Geklagt hatte die Mitarbeiterin eines Göttinger Forschungsinstituts. Sie war beim traditionellen Umzug verunglückt. Die Berufsgenossenschaft wollte das nicht als Arbeitsunfall anerkennen, weil die Frau wegen schlechten Blutdrucks zusammengebrochen sei, was Ärzte bestätigt hätten. Die Institutsmitarbeiterin hatte erklärt, sie sei gestolpert und sei deswegen gestürzt. Das Gericht lehnte die Klage ab, da für Promotionsumzüge kein Versicherungsschutz gelte und es sich nicht um eine Betriebsfeier handle. Zeugen hätten außerdem ausgesagt, dass die Frau nicht gestolpert, sondern ihr unwohl geworden und sie zusammengesackt sei.

Weitere Informationen Göttingen: Gänseliesel-Reparatur kostet 10.000 Euro Die Reparatur des Gänseliesel-Brunnens in Göttingen kostet rund 10.000 Euro. Unbekannte hatten das Wahrzeichen im April beschädigt. Der Kuss der Doktoranden muss jetzt warten. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:38 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:38 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.08.2020 | 06:30 Uhr