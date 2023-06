Stand: 13.06.2023 13:59 Uhr Gänsefamilie verirrt sich auf A7 - nur zwei Küken überleben

Eine Gänsefamilie hat sich am Dienstag auf die A7 bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) verirrt. Wie die Polizei mitteilte, überlebten nur zwei von fünf Tieren. Die Gänse waren zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord in Richtung Kassel unterwegs. Mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer hatten sich den Angaben zufolge aus Sorge bei der Polizei gemeldet. Und die Sorge war berechtigt: "Noch bevor die alarmierte Autobahnpolizei eintraf und rettend eingreifen konnte, wurden die Eltern und ein Küken von Fahrzeugen erfasst", hieß es. Für die beiden überlebenden Küken stoppten Polizistinnen und Polizisten kurzzeitig den Verkehr und fingen sie ein. Anschließend kamen die Küken in eine Göttinger Kleintierpraxis.

