Gabriel soll laut Bericht VDA-Präsident werden

Der frühere SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel wechselt offenbar in die Wirtschaft. Wie die "Bild am Sonntag" (BamS) berichtet, soll der aus Goslar stammende Politiker neuer Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) werden. Die Zeitung beruft sich dabei auf informierte Kreise.

Gabriel gilt als Wunschkandidat

Mit der ehemaligen Staatsministerin Hildegard Müller (CDU) gebe es zwar noch eine weitere Kandidatin für den Spitzenposten, heißt es. Gabriel sei jedoch der Wunschkandidat der Autokonzerne, Zulieferer und Familienunternehmen. "Die Reihenfolge steht fest", zitiert die Zeitung aus informierten Kreisen. "Sollten keine unüberbrückbaren Differenzen mit Gabriel auftreten, wird er der neue Präsident." Gabriel soll bereits signalisiert haben, den Posten übernehmen zu wollen. Erst vor wenigen Wochen hatte er angekündigt, im November sein Bundestagsmandat vorzeitig niederzulegen.

Entscheidung am 7. November

Dem Bericht zufolge will das VDA-Präsidium in der kommenden Woche Gespräche mit Gabriel und Müller führen. Anschließend soll am 7. November im Verbandsvorstand die Entscheidung fallen. Der bisherige VDA-Chef Bernhard Mattes hatte im September seinen Rücktritt zum Jahresende angekündigt.

Acht Jahre Vorsitzender der SPD

Gabriel sitzt seit 2005 im Bundestag. Von 2009 bis 2017 war er Vorsitzender der SPD. Er war zudem Umwelt-, Wirtschafts- und Außenminister. Zuletzt hatte es wiederholt Kritik daran gegeben, dass er wegen seiner zahlreichen Nebentätigkeiten sein Abgeordnetenmandat nicht mehr in ausreichendem Umfang wahrnehme.

