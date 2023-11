GPS-Tracker bringt Polizei auf die Spur von geklauten Fahrrädern Stand: 22.11.2023 09:49 Uhr Die Polizei hat in einem Gebäudekomplex in Göttingen ein mutmaßliches Lager für gestohlene Fahrräder entdeckt. Ausschlaggebend war das Signal eines GPS-Trackers in einem kurz zuvor entwendeten E-Bike.

Das Damen-Rad im Wert von rund 3.600 Euro war am Sonntagabend gestohlen worden. Die Eigentümerin hatte daraufhin nach Polizeiangaben über den im Rahmen verbauten GPS-Tracker zunächst selbst die Verfolgung des gestohlenen E-Bikes aufgenommen. Nachdem das Signal sie zu einem Gebäudekomplex in der Göttinger Innenstadt geführt hatte, alarmierte die Frau die Polizei.

Staatsanwaltschaft ordnet Wohnungsdurchsuchung an

Das Signal des verwendeten AirTags führte die Beamten zu zwei leer stehenden Wohnungen. Diese wurden nach einem noch am selben Abend erlassenen Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft geöffnet. Dort fanden die Ermittler nicht nur das gestohlene E-Bike, sondern noch acht weitere Fahrräder. Deren Besitzer werden nun gesucht. Zudem ermittelt die Polizei nach dem oder den unbekannten Tätern und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

"Wunderwaffe GPS" bringt weiteren Ermittlungserfolg

Eine von der Polizei wegen zunehmender Fahrraddiebstähle eingerichtete Taskforce "Fahrrad" hatte erst kürzlich einen weiteren Ermittlungserfolg. Auch dabei war die "Wunderwaffe GPS" laut einer Polizeisprecherin entscheidend: Ein entsprechendes Signal hatte die Ermittler den Angaben zufolge zu einem Keller im Göttinger Stadtteil Grone geführt. In diesem lagerten ein zuvor entwendetes E-Bike sowie drei weitere hochwertige Räder. Sie stammen derzeitigen Erkenntnissen zufolge aus Diebstählen in Duderstadt, Bad Gandersheim, Göttingen und Kassel. Die Ermittlungen in diesem Fall seien noch nicht abgeschlossen, so die Sprecherin.

