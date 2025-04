Stand: 01.04.2025 13:59 Uhr Fußball im Gefängnis: VfL Osnabrück erhält Auszeichnung

Der Deutsche Fuballbund (DFB) hat am Montagabend die Kooperation des VfL Osnabrück mit der JVA Vechta mit dem Sepp-Herberger-Award in Wolfsburg ausgezeichnet. Ziel des Projektes ist, Gefängnisinsassen zu resozialisieren. Zwölf verurteilte Männer trainieren mit VfL-Coaches oder spielen gegen die Traditionsmannschaft des Clubs. Neben dem Fußballspielen steht aber auch der Austausch zwischen den Teilnehmern im Vordergrund. An der Auszeichnung nahmen auch Prominente wie Alexandra Popp, Otto Rehhagel oder Philipp Lahm teil. Am Montagabend wurden elf Preise in fünf Kategorien vergeben. Sie sind laut DFB mit insgesamt 100.000 Euro dotiert.

