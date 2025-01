Stand: 23.01.2025 10:58 Uhr Für "Wasserdrachen": Rhumeaue in Südniedersachsen renaturiert

Die Rhumeaue bei Katlenburg-Lindau (Landkreis Northeim) ist teilweise renaturiert worden. Auf einer Länge von etwa einem Kilometer wurden der Fluss und seine angrenzenden Auen wieder naturnaher gestaltet, teilt das Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) mit. So soll insbesondere der Lebensraum für Vögel, Insekten und den streng geschützten Kammmolch erhalten werden. Für diese auch "Wasserdrachen" genannte Tierart wurden den Angaben zufolge neue Biotope entlang der Ruhme geschaffen. So wurden Altarme der Rhume an der Grenze zwischen den Landkreisen Northeim und Göttingen wieder mit dem Fluss verbunden und ein neuer Auwald angelegt. Auwälder liegen meist an Flüssen und sind stark von Überschwemmungen und wechselnden Grundwasserspiegeln beeinflusst.

Weitere Informationen Hochwasser beschädigt Gasleitungen in Northeim Am Fluss Rhume war an Weihnachten ein Damm gebrochen. Gasrohre wurden unterspült und freigelegt. (10.01.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.01.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Artenschutz