Stand: 01.08.2024 11:12 Uhr Für Einsätze unter Wasser: Kreisfeuerwehr Northeim sucht Taucher

Die Feuerwehrtauchgruppe der Kreisfeuerwehr in Northeim ist auf Nachwuchssuche. Am kommenden Mittwoch gibt es daher im Einbecker Freibad ein Schnuppertauchen, teilte die Feuerwehr mit. Der Zug Wasserrettung komme zum Einsatz, wenn zum Beispiel Schwimmer in Not geraten. Zu den Aufgaben zählt es demnach auch, Tiere zu retten oder Güter aus dem Wasser zu bergen. Und zwar nicht nur im Landkreis Northeim, sondern auch in benachbarten Bundesländern. Um abzutauchen, müsse man allerdings älter als 18 Jahre sein und zu einer freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Northeim gehören.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 31.07.2024 | 13:30 Uhr