Stand: 02.04.2024 18:29 Uhr Fünfjähriger in Lebensgefahr: Polizisten retten Kind das Leben

In Wolfsburg haben zwei Polizisten einem fünfjährigen Jungen das Leben gerettet. Die beiden Beamten hörten am Freitag laut einer Mitteilung der Polizei die Hilfeschreie der Eltern. Der Junge soll aufgehört haben zu atmen und sei daraufhin bewusstlos geworden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Dienstag. Die Beamten leisteten demnach umgehend Erste Hilfe. Nach wenigen Minuten soll die selbstständige Atmung des Jungen wieder eingesetzt haben und er sei kurz darauf wieder bei Bewusstein gewesen. Der Fünfjährige wurde anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Während der Reanimationsmaßnahmen war eine Straße vollgesperrt.

