Stand: 29.01.2025 14:07 Uhr Fünf evangelische Gemeinden in Göttingen beschließen Fusion

Die fünf evangelischen Kirchengemeinden in der Göttinger Innenstadt wollen sich zu einer Gemeinde zusammenschließen. Wie der Kirchenkreis am Dienstag mitteilte, beschlossen die Vorstände der Gemeinden St. Albani, St. Jacobi, St. Johannis, St. Marien und der Thomas-Gemeinde die Zusammenlegung. Diese soll zum Jahr 2026 erfolgen. Hintergrund sind nach Angaben der Nachrichtenagentur epd rückläufige Mitgliederzahlen, Sparzwänge und teils nicht gut besuchte Gottesdienste. Die Innenstadtgemeinden arbeiten nach eigenen Angaben bereits an vielen Stellen zusammen, nun soll unter anderem ein gemeinsames Stadtkirchenbüro geschaffen werden. Die fünf verschiedenen Kirchen sollen künftig für verschiedene Schwerpunkte stehen, etwa die Arbeit mit Jugendlichen, Kultur, Kirchenmusik und Diakonie, teilte der Kirchenkreis mit. Auch seien neue Gottesdienstzeiten und -formen geplant.

