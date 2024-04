Stand: 11.04.2024 08:07 Uhr Fünf Millionen für Klima- und Naturschutz in Braunschweig

Die Stadt Braunschweig erhält für Klima- und Naturschutzprojekte mehr als fünf Millionen Euro vom Bund. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestags am Mittwoch beschlossen. Mit dem Geld werden Streuobstwiesen, Blühflächen und Kiefernwälder angelegt und gepflegt. Zudem sollen Konzepte zur Umweltbildung gefördert werden. Das sei ein wertvoller Beitrag für mehr Biodiversität und steigere die Lebensqualität in der Löwenstadt, so der Bundestagsabgeordnete Christos Pantazis (SPD). Für den Bundestagsabgeordneten Helge Limburg (Grüne) profitieren durch die Projekte Menschen, Tiere und Pflanzen gleichermaßen.

