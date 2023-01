Stand: 02.01.2023 20:31 Uhr Frust auf Justiz: Autofahrer rammt absichtlich Streifenwagen

In Peine hat ein 54-jähriger Autofahrer gezielt einen Polizeiwagen beschädigt. Nach Angaben der Polizei hat der Mann am Sonntagabend auf dem Hof der Polizeidienststelle einen parkenden Streifenwagen gerammt. Polizeibeamte holten den Mann aus seinem Fahrzeug. Um weitere Straftaten zu verhindern, sei der Mann auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen worden. Laut eines Polizeisprechers fühlte sich der 54-Jährige durch die Justiz ungerecht behandelt. Warum der Mann zu der Wache in Peine gekommen war, ist unklar. Der Mann aus Lehrte war dort nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.01.2023 | 15:30 Uhr