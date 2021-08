Friedland bereitet sich auf Menschen aus Afghanistan vor Stand: 19.08.2021 13:07 Uhr Das Grenzdurchgangslager Friedland bereitet sich auf die Ankunft weiterer Menschen aus Afghanistan vor. Bis Mitte August wurden laut Innenministerium 36 Ortskräfte mit 151 Angehörigen aufgenommen.

Laut Andrea Beck von der Landesaufnahmebehörde ist das Grenzdurchgangslager im Landkreis Göttingen ab Donnerstagnachmittag einsatzbereit. Das heißt: Die Zimmer sind hergerichtet und die Betten frisch bezogen. Es werden mindestens 450 Menschen erwartet.

Genaue Ankunft unbekannt

In Friedland waren bisher hauptsächlich Asylsuchende und Spätaussiedler untergebracht. Alle bis auf einige Spätaussiedler wurden nun verlegt, um für die afghanischen Flüchtlinge Platz zu schaffen. Wann genau die afghanischen Ortskräfte in Friedland eintreffen, sei aber noch nicht klar, so die Sprecherin. Die Bundeswehr fliegt derzeit Menschen aus Kabul nach Usbekistan. Von dort werden sie weiter nach Deutschland gebracht.

