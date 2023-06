Stand: 22.06.2023 09:25 Uhr Friedland: Unbekannte stehlen Mokick der Marke Simson

Unbekannte haben an einem Kiesteich in Friedland (Landkreis Göttingen) eine grüne Simson S 51 gestohlen. Nach Angaben der Polizei Göttingen waren eine 16-Jährige und eine 17 Jahre alte Jugendliche am Donnerstag mit dem Kleinkraftrad zum Teich gefahren. Das Fahrzeug sei in Sichtweite der beiden und mit einem Kettenschloss gesichert aufgestellt worden. Das schreckte die Diebe offenbar nicht ab. Die Polizei vermutet, dass mehrere Täter die Maschine einfach weggetragen haben, denn beim Starten hätte das Mokick Zweitakt-Lärm erzeugt. Der Tat soll laut Polizei zwischen 18.30 und 19 Uhr stattgefunden haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05504) 949 82 15 in Friedland entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.06.2023 | 07:30 Uhr