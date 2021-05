Freiwillige Feuerwehr Greene fiebert Corona-Impfung entgegen Stand: 05.05.2021 15:02 Uhr 130.000 Männer und Frauen der freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen und 3.000 Berufsfeuerwehrleute können sich im Mai gegen Corona impfen lassen. Das Angebot kommt etwa im Süden des Landes gut an.

Im Landkreis Göttingen haben schon die Feuerwehrleute aus 15 von insgesamt 18 Gemeinden Termine für Impfungen bekommen, wie ein Kreissprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Die ersten Wehren aus Herzberg und Rosdorf konnten sich bereits am Dienstag ihre erste Spritze geben lassen. Auch im Landkreis Northeim ist die Resonanz auf das Impfangebot groß. So warten beispielsweise die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einbecker Stadtteil Greene sehnsüchtig auf die Impfung.

Endlich wieder Praxis-Übungen möglich

"Wir sind natürlich dankbar und erwartungsvoll, dass die Impfungen für die Ortsfeuerwehr im Mai losgehen sollen", sagte der Ortsbrandmeister von Greene, Frank Kubieniec. Besonders froh seien die Kameraden darüber, den allgemeinen Ausbildungs- und Übungsbetrieb wieder hochfahren zu können. Seit mehr als einem Jahr haben die Einsatzkräfte laut Kubieniec nur sporadisch geübt, manchmal auch nur digital. Doch so schnell geht das Wissen zum Glück nicht verloren. Mit dem Feuerwehrdienst und dem Einsatzgeschehen sei es wie mit dem Schwimmen oder Radfahren, sagte Kubieniec. Was man einmal gelernt habe, bleibe auch im Kopf.

Abstand halten auf der Fahrt zum Einsatzort

Ungewohnt sind nach Angaben des Ortsbrandmeisters zurzeit die Fahrten zu den Einsätzen. Weil die Feuerwehrleute untereinander Abstand halten müssen, können nicht alle in den Feuerwehrautos mitfahren. Einige hätten in der Vergangenheit manchmal mit dem privaten Auto zum Einsatzort fahren müssen. Doch kommen die Einsatzkräfte beispielsweise an einem Unfallort an, kommen sie den verletzten Personen sehr nahe. Eine Impfung würde den Feuerwehrleuten da wieder ein besseres Gefühl geben und die Unsicherheit nehmen, sagte Roger Zenker, der stellvertretende Stadtbrandmeister von Einbeck.

Impfung im Landkreis Northeim ab Montag möglich

Ab Montag ist es dann endlich so weit: Wie alle aktiven Feuerwehrleute im Landkreis Northeim können sich dann auch die Männer und Frauen der freiwilligen Feuerwehr Greene gegen Corona impfen lassen. Das Angebot wollen 36 von 46 Einsatzkräften annehmen - die anderen haben bereits einen Impftermin auf anderem Wege erhalten.

