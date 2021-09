Freigänger aus Moringen soll Frau in Northeim getötet haben Stand: 29.09.2021 16:22 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer 64-jährigen Frau in einem Maisfeld in Northeim gibt es einen Verdächtigen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt gegen einen 57-Jährigen.

Der Mann ist den Angaben zufolge seit 1987 im Maßregelvollzug in Moringen (Landkreis Northeim) untergebracht. Es bestehe der Verdacht, dass er auf einem Freigang am Sonnabend die 64-Jährige in Northeim getötet haben könnte, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige schweige bislang zu den Vorwürfen.

Sozialministerium äußert Bestürzung

Nach einem Anfangsverdacht am Sonntag sei der 57-Jährige in den geschlossenen Teil des Maßregelvollzugs verlegt worden, sagte der Sprecher. Der Verdacht habe sich aufgrund von Beweisen nun erhärtet. Details nannten die Behörden auf mehrfache Nachfrage des NDR in Niedersachsen nicht. Das Sozialministerium zeigte sich bestürzt von den Vorwürfen und erklärte, der mutmaßliche Täter habe aufgrund von psychiatrischen Gutachten aus diesem Jahr die Einrichtung unter Auflagen verlassen dürfen.

Verdächtiger seit 1987 im Maßregelvollzug

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in den 1980er-Jahren war der Mann in das Gefängniskrankenhaus in Moringen gekommen. Er soll damals versucht haben, eine Frau mit einem Messer zu töten. Laut Staatsanwaltschaft ist er psychisch krank und vermindert schuldfähig.

