Stand: 18.03.2022 13:50 Uhr Fredelsloh: 69-Jähriger stirbt nach Feuer

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fredelsloh (Landkreis Northeim) ist ein 69-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Der Brand war aus bisher unbekannter Ursache am Donnerstagabend ausgebrochen. Im Wohnhaus befanden sich der 69-Jährige sowie ein 38-Jähriger Mann und eine 91-jährige Frau. Der 38-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung, die 91-Jährige außerdem Brandverletzungen. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei den Löscharbeiten erlitten zudem ein 18-jähriger Feuerwehrangehöriger und ein 68-jähriger Nachbar Verletzungen durch Rauchgas. Beide Personen wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Brandermittler sollen das Gebäude nun untersuchen.

