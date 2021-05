Stand: 26.05.2021 07:14 Uhr Frauen schwer verletzt: Mann aus Peine vor Gericht

Am Landgericht Hildesheim beginnt heute der Prozess gegen einen 26-Jährigen, der in Peine zwei Frauen schwer verletzt haben soll. Dem Mann wird vorgeworfen, vor der Tat vorsätzlich sehr viel Alkohol getrunken und Medikamente eingenommen zu haben, um schuldunfähig zu werden. In diesem Zustand soll er auf die beiden Frauen in Peine eingetreten haben - mit der Absicht, sie zu töten. Die Frauen sollen Zufallsopfer gewesen sein. Sie überlebten schwer verletzt.

